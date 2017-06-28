Два жителя Магнитогорска пойдут под суд за помощь убийце в сокрытии трупа

Магнитогорцы ответят в суде за помощь в сокрытии трупа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовным делам, открытым в отношении двух местных жителей. Мужчин обвиняют в заранее обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления.

По версии следователей, в ноябре минувшего года один из обвиняемых стал свидетелем убийства человека, которое было совершено в его доме во время совместного распития алкоголя.

Пытаясь скрыть следы преступления, хозяин жилья позвонил второму обвиняемому и попросил его помочь скрыть труп. После этого, заручившись помощью убийцы, обвиняемые погрузили тело жертвы в багажный отсек автомобиля, отвезли в безлюдное место возле обочины дороги. Здесь совершивший убийство мужчина спрятал тело погибшего в лесном массиве. Вернувшись домой, хозяин жилья также смыл следы крови убитого с места преступления.

Уголовное дело по факту убийства мужчины, который числился пропавшим без вести, в течение долгого времени не удавалось раскрыть. Однако в конце концов полиция вышла на след убийцы. Вслед за этим вскрылся и факт вовлеченности в сокрытие следов преступления двух местных жителей. Уголовные дела в отношении обоих обвиняемых уже направлены в Ленинский районный суд города для рассмотрения по существу.

Челябинск, Олег Кирьянов

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