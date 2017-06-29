В Челябинске собираются застроить мемориал жертвам политических репрессий

Челябинские краеведы требуют отменить публичные слушания об уничтожении мемориала «Золотая гора».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в 13:30 в Доме архитектора планируется рассмотрение документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) улицы Академика Королева от границы города до пересечения с улицей Братьев Кашириных, Комсомольского проспекта в границах улиц Академика Королева и Татищева, улицы Петра Сумина в границах улиц Академика Королева и Академика Макеева, улицы Петра Столыпина в границах улиц Академика Королева и Фиалковой, улицы Северной в границах улиц Академика Королева и Братьев Кашириных в Центральном районе города Челябинска.

Однако рутинная процедура может закончиться скандалом. Ведь именно на этом участке «известная на Южном Урале Лысая или Золотая гора), который, уверены краеведы, городские власти решили отдать под жилую застройку, располагается выявленный объект культурного наследия – достопримечательное место мемориальный комплекс «Братская могила жертв сталинских репрессий» (конец 1930-х годов, перезахоронения 1989 года). Именно на это ссылаются активисты инициативной группы «АрхиСтраж», требуя отменить публичные слушания.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо проведение историко-культурной экспертизы с определением предмета охраны, территории объекта и его защитной зоны. Без проведения тщательной историко-культурной экспертизы и археологических исследований территории бывших шахт по добыче золота утверждение проекта планировки с проектом межевание кощунственно и аморально, настаивают краеведы.

В результате изучения архивных материалов в конце 1980-х годов выяснилось, что органами НКВД в 1930-1953 годах в Челябинской области репрессировано 37 тысяч 41 человек по 23 тысячам 871 уголовному делу. Из них к высшей мере наказания было приговорено 11 тысяч 592 человека, напоминает «АрхиСтраж» Имена многих погибших оказались связаны с Золотой горой.

В 1843 году старателями из Вятки в районе Лысой горы близ Челябинска было обнаружено золото, отсюда еще одно ее название – Золотая. В 1850-х годах были получены горные отводы на прииски, один из которых, называвшийся Градским (Городским), и дал сохранившееся до сих пор имя расположившемуся рядом поселению. К 1900 году в полосе от Шершней до Моховичков, которые тогда назывались поселком Заварухино станицы Долгодеревенской, насчитывалось 9 приисков (в том числе и прииск Мариинский, расположенный на территории, ныне широко известной как Золотая гора). Вплоть до 1935 года здесь велась добыча золота шахтным способом. Затем шахты были закрыты.

В 1989 году Ю.Л. Герасимов, бывший старатель, сообщил в газету «Челябинский рабочий» об обнаружении им еще в 1946 году человеческих останков в одной из шахт. Группа «Реквием» получила разрешение городских властей на раскопки на Золотой Горе «в местах предполагаемых захоронений жертв сталинских расстрелов», а также справку от Челябинского УКГБ, подтверждающую, что, по данным КГБ, в 1930-е годы там производились захоронения расстрелянных.

В районе Золотой горы на территории площадью около 15 гектаров было обнаружено 11 шахт с останками расстрелянных. В июне 1989 года группа археологов приступила к раскопкам одного из входов в шахту. В течение лета были извлечены останки 350 человек. В сентябре 1989 года раскопки были законсервированы, часть останков передана на судебно-медицинскую экспертизу в морг областной больницы, а часть уложена в три саркофага и перезахоронена в братской могиле в центре участка. В 1990 году раскопки были продолжены: археологи прошли третий и четвертый слои, начали пятый. На глубине 7 метров обнаружились сгнившие бревенчатые перекрытия и работать дальше стало опасно. В сентябре 1990 года раскоп был закрыт; около тысячи останков, извлеченных из шахты в течение лета, перезахоронены в 9 саркофагах во второй братской могиле, обустроенной рядом с первой. В 1992 году специалисты из областной больницы под руководством судмедэксперта В.В. Новикова вынесли заключение о том, что гибель людей, чьи останки были представлены на экспертизу, произошла в интервале от 1936 до 1939 года.

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В 1994 году Главным управлением архитектуры и градостроительства 32-му микрорайону Челябинска в связи с тем, что на его территории находятся шахтные захоронения 1930-х годов, был присвоен статус исторически ценной среды городского значения.

В апреле 1995 года областная прокуратура официально заявила, что захоронения в 8 бывших шахтах подтверждены материалами уголовного дела, как захоронения расстрелянных в 1937-1938 годах граждан, необоснованно обвиненных в контрреволюционных преступлениях. Приговоры судов и постановления несудебных органов о расстреле в 1937-1938 годах приводились в исполнение в специальном помещении, оборудованном на 1 этаже двухэтажного присторя, расположенного во дворе основного здания УНКВД (между улицами Елькина и Васенко).

Вчера против уничтожения мемориала «Золотая гора» выступил, общаясь с журналистами, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаил Федотов. «Я думаю, было бы неправильным уничтожать мемориал в память жертв политических репрессий, – подчеркнул правозащитник. – Особенно в русле намеченной в этом русле политике президента России. Ведь именно сейчас в Москве заканчиваются работы по созданию мемориала, посвященного жертвам политических репрессий».

Челябинск, Виктор Елисеев

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