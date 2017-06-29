В центре Челябинска на три недели ограничат движение

На одном из перекрестков Центрального района Челябинска на три недели ограничат движение автотранспорта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, ограничение связано с проведением работ по капитальному ремонту водопровода на пересечении улиц Постышева, 3-го Интернационала и Площадь МОПРа.
С утра 29 июня до 22 часов 17 июля вводится ограничение движения от дома №111-«а» по улице 3-го Интернационала до дома №2 по площади МОПРа.
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Горожан просят учитывать ограничения, планируя свои поездки.
Челябинск, Виктор Елисеев
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