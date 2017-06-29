Дуэль в детском лагере: у 12-летнего южноуральца сломана рука

Шестикласснику сломали руку во время разборок в детском лагере под Чебаркулем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по факту инцидента в ДОЛ «Дзержинец» под Чебаркулем начата прокурорская проверка.

По предварительным данным, вчера, 28 июня, два 12-летних школьника, посещающих секцию борьбы, поссорились. Чтобы выяснить отношения окончательно, приятели сошлись в поединке. Однако один из них не рассчитал силы и слишком заломил руку друга-соперника. В результате у мальчика оказалась сломана плечевая кость.

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В настоящее время сотрудники надзорного ведомства проводят проверку исполнения в образовательном учреждении законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В случае установления нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, заверили в прокуратуре.

Ход и результаты проверки находятся на контроле в надзорном ведомстве Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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