На Южном Урале школьника придавило футбольными воротами

В Челябинской области проводится проверка по факту травмирования подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, ЧП произошло накануне днем в жилом дворе Карабаша. На 14-летнего школьника рухнули футбольные ворота. В результате происшествия подростка в тяжелом состоянии госпитализировали. По данным медиков, ребенок получил перелом черепа и впал в кому.

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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность детей на спортивной площадке.

Напомним, аналогичный случай произошел в апреле текущего года в Кыштыме. Во время тренировки одной из команд на стадионе ветер повалил футбольные ворота на 13-летнего подростка. Ребенок получил перелом голени. По предварительным данным, спортивное сооружение никак не крепилось к земле.

Челябинск, Юлия Димова

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