Каслинские депутаты поделили власть между кандидатами на пост мэра

В Каслях избрали главу города и спикера собрания депутатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с кандидатурой мэра Каслей депутаты городского собрания определились на день раньше определенного срока – голосование прошло 28 июня, тогда как было запланировано на 29-е число.

Вчера, 28 июня, собрание депутатов Каслей должно было выбрать своего председателя (напомним, предыдущий спикер Михаил Ахлюстин подал в отставку весной этого года). Однако народные избранник решили совместить выборы председателя и главы города. Тем более, что выборы больше походили на размен.

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Напомним, к участию в выборах на пост мэра Каслей конкурсная комиссия допустила лишь двух из шести претендентов – помощника депутата Законодательного собрания Челябинской области Екатерину Васенину и директор МУП «Город», депутат городского собрания Александр Егоров.

В итоге Александру Егорову предложили пост спикера (он уже занимал эту должность в собрании депутатов предыдущего созыва), а Екатерину Васенину избрали главой Каслей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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