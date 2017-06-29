Еще один южноуральский депутат лишился мандата за попытку скрыть доходы и имущество

Депутат Ашинского района досрочно сложил полномочия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, факт несоблюдения парламентарием своих обязанностей вскрылся в ходе проверки соблюдения закона «О противодействии коррупции».

Установлено, что депутат Точильнинского сельского поселения в установленный срок не отчитался о личных и семейных доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.

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По итогам проверки в адрес главы поселения внесено представление об устранении допущенных нарушений. Также прокуратура потребовала рассмотреть вопрос об отставке депутата на ближайшем заседании местного совета.

Парламентарии препираться не стали, в итоге отобрали у коллеги мандат.

Напомним, на прошлой неделе за отказ предоставлять декларацию о доходах в отставку отправили депутата Хомутининского сельского поселения Увельского района. Правда, в этом случае соратники депутата встали на его сторону, однако после судебного решения все же отступили.

Челябинск, Юлия Димова

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