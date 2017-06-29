В Магнитогорске может появиться филиал «Сколково»

ММК инициировал создание филиала «Сколково» на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», с инициативой создания в Магнитогорске филиала инновационного центра «Сколково» выступил генеральный директор компании Павел Шиляев.

«Это важный аспект развития инноваций в моногороде, привлечения в эту сферу молодых специалистов», – отметил Павел Шиляев на расширенном совещании с представителями «Сколково», которое проводил губернатор Борис Дубровский.

По словам топ-менеджера ММК, многие проекты, с которыми комбинат познакомился в «Сколково», сейчас активно прорабатываются, и от их внедрения есть эффект. «Но это потребительский подход, а в настоящее время мы в целом переосмысливаем наше место как металлургов в инновационной деятельности», – подчеркнул Павел Шиляев.

По данным министерства экономического развития Челябинской области, в рамках подписанного ранее соглашения со «Сколково» южноуральским предприятиям предложено для внедрения 11 инновационных проектов резидентов фонда. Восемью проектами из этого пакета заинтересовались пять крупных предприятий: ММК, ЧТПЗ, Челябинский цинковый завод, «Уральская кузница», ПО «Маяк». Губернатор Борис Дубровский предложил на примере ММК посмотреть, как еще может работать партнерство предприятий со «Сколково».

Челябинск, Виктор Елисеев

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