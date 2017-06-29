В Челябинске воры стащили робота

В Челябинске от автосервиса утащили робота.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, металлическую конструкцию, собранную из автозапчастей, похитили 28 июня от дома по улице Енисейская в Ленинском районе.

Об исчезновении робота ручной сборки заявил в полицию 27-летний сотрудник автосервиса. Сумму ущерба оценили в 80 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Ленинский» по подозрению в совершении преступления задержаны двое нигде не работающих молодых людей, один из которых ранее уже был судим. Похищенное изъято и возвращено владельцу.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписок о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.06.17

В Магнитогорске может появиться филиал «Сколково». / Еще один южноуральский депутат лишился мандата за попытку скрыть доходы и имущество. / Каслинские депутаты поделили власть между кандидатами на пост мэра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»