Путешествие «Синего кита»: в Челябинск этапировали второго куратора группы смерти

В Челябинск из Москвы доставили второго возможного куратора суицидальной группы «Синий кит».

Как уже сообщал «Новый День», в начале июня в Москве задержали подозреваемого в доведении до самоубийства южноуральской школьницы.

Напомним, 14-летняя жительница Еткульского района попала в больницу с диагнозом «отравление» после переписки в соцсетях с неизвестным мужчиной. По версии СК, подросток получала угрозы убийством от 26-летнего москвича, с которым общалась в Интернете.

Следователи полагают, что мужчина, познакомившись со школьницей, постепенно готовил ее к выполнению рокового «последнего задания». После этапирования в Челябинск задержанного заключили под стражу сроком на два месяца.

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Накануне стало известно о задержании еще одного жителя Москвы, возможно причастного к деятельности «Синего кита». По версии правоохранителей, какое-то время парень работал модератором суицидальной группы, однако к инциденту с южноуральской школьницей, вероятнее всего, не связан.

В настоящее время проверяется переписка задержанного накануне москвича с детьми из других регионов России. Также между кураторами «группы смерти» южноуральские следователи планируют провести очную ставку.

Известно, что расследованием деятельности кураторов «Синего кита» занимается 3-ий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Челябинской области.

Правоохранительные органы информацию о задержании второго куратора пока не подтверждают, от каких-либо комментариев отказываются.

Челябинск, Юлия Димова

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