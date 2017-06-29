Четверг, 29 июня 2017, 13:08 мск

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На Южном Урале пообещали миллион рублей тому, кто найдет пропавшего мальчика из Каслей

На Южном Урале пообещали миллион рублей тому, кто найдет пропавшего мальчика из Каслей

Власти Челябинской области объявили вознаграждение за достоверную информацию о Ване Котове.

Как уже сообщал , об исчезновении 10-летнего жителя Каслей стало известно 14 июня. В этой истории сразу же появилось много странных подробностей. Так, по словам родителей, мальчик исчез в среду, но его телефон, по словам одноклассников, отключен со вторника, 13 июня. Мать ребенка заявила, что утром, когда Ваня поехал в школу, она был дома и видела, как он уходил. Но потом оказалось, что ребенок ушел совсем не в той одежде, как сказала мать. Изменилась и марка велосипеда, на котором он якобы уехал. Родители утверждали, что сын поехал в школьную библиотеку, сменил там учебники и после этого пропал. Но в школе его никто не видел.

По факту убийства малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

К поискам ребенка вместе с сотрудниками правоохранительных органов подключились спасатели, кинологи, водолазы. Ежедневно местность прочесывали несколько сотен волонтеров: обследована территория города, окрестные леса, близь лежащие водоемы.

Впоследствии площадь поисков увеличили в 4 раза – с 50 до 200 квадратных километров, однако ребенок до сих пор не найден.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе южноуральского губернатора, чтобы ускорить поиски пропавшего в Каслях мальчика сегодня Борис Дубровский распорядился объявить о вознаграждении за ощутимую помощь следствию.

Тому, кто разыщет Ваню Котова, обещают выплатить 1 миллион рублей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 29.06.17

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