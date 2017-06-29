На Южном Урале пообещали миллион рублей тому, кто найдет пропавшего мальчика из Каслей

Власти Челябинской области объявили вознаграждение за достоверную информацию о Ване Котове.

Как уже сообщал «Новый День», об исчезновении 10-летнего жителя Каслей стало известно 14 июня. В этой истории сразу же появилось много странных подробностей. Так, по словам родителей, мальчик исчез в среду, но его телефон, по словам одноклассников, отключен со вторника, 13 июня. Мать ребенка заявила, что утром, когда Ваня поехал в школу, она был дома и видела, как он уходил. Но потом оказалось, что ребенок ушел совсем не в той одежде, как сказала мать. Изменилась и марка велосипеда, на котором он якобы уехал. Родители утверждали, что сын поехал в школьную библиотеку, сменил там учебники и после этого пропал. Но в школе его никто не видел.

По факту убийства малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

К поискам ребенка вместе с сотрудниками правоохранительных органов подключились спасатели, кинологи, водолазы. Ежедневно местность прочесывали несколько сотен волонтеров: обследована территория города, окрестные леса, близь лежащие водоемы.

Впоследствии площадь поисков увеличили в 4 раза – с 50 до 200 квадратных километров, однако ребенок до сих пор не найден.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе южноуральского губернатора, чтобы ускорить поиски пропавшего в Каслях мальчика сегодня Борис Дубровский распорядился объявить о вознаграждении за ощутимую помощь следствию.

Тому, кто разыщет Ваню Котова, обещают выплатить 1 миллион рублей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 29.06.17

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