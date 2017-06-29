Четверг, 29 июня 2017, 14:41 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

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Челябинцам неуютно в своем городе

Челябинцам неуютно в своем городе

Челябинск проигрывает другим городам по уровню комфортной жизни.

К такому выводу пришли социологи РАНХиГС, опросившие 700 жителей областного центра.

Как передает корреспондент РИА , по итогам исследования 40% респондентов заявили, что город обладает менее комфортными условиями по сравнению с другими региональными центрами. Чаще других такой ответ давали горожане с низким материальным доходом, заявляющим, что «денег хватает только на питание» и «живем за гранью бедности».

Наибольшее число недовольных челябинцев оказалось в Ленинском и Тракторозаводском районах.

Социологи отмечают, что это достаточно тревожный сигнал, свидетельствующий о необходимости подумать, какие перемены нужны областному центру.

Горожан, считающих Челябинск более уютным, чем другие города, набралось 12,9%. Такого мнения придерживаются челябинцы моложе 30 лет с доходом выше среднего, живущие в Центральном, Курчатовском и Металлургическом районах города.

Еще 36,4% опрошенных заявили, что условия для жизни примерно одинаковы в большинстве региональных столиц России. Оставшиеся 10,7% челябинцев затруднились с ответом.

Челябинск, Юлия Димова

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