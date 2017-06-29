В Челябинске погиб двухлетний ребенок

В Челябинске разбился двухлетний ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинской городской службы спасения, ЧП произошло сегодня в Курчатовском районе.

Ребенок выпал из окна 9 этажа и упал на козырек подъезда. Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб до приезда медиков.

Тело с козырька сняли спасатели. В июне малышу исполнилось 1 год 10 месяцев.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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