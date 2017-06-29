В Челябинске погиб двухлетний ребенок

В Челябинске разбился двухлетний ребенок.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинской городской службы спасения, ЧП произошло сегодня в Курчатовском районе.
Ребенок выпал из окна 9 этажа и упал на козырек подъезда. Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб до приезда медиков.
Тело с козырька сняли спасатели. В июне малышу исполнилось 1 год 10 месяцев.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 29.06.17
В Челябинске разбивают машины топором. / Тело выпавшего из окна челябинца пролежало на улице 2 часа. / Челябинцам неуютно в своем городе. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»