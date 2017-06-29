В Коркино бродячий пес напал на 9-летнего мальчика

В Коркино бездомная собака покусала ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД Коркино, инцидент произошел в минувший понедельник на улице Тухачевского. Мальчик 9 лет подбежал к дворовому псу, с которым ранее играл и подкармливал.

В ответ уличный питомец набросился на ребенка, прокусив ему лицо, голову и локоть. Пострадавшего увезли в травматологическое отделение городской больницы.

В настоящее время по факту травмирования ребенка проводится полицейская проверка. Устанавливается, заражен ли напавший на мальчика пес бешенством.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 29.06.17

В Челябинске погиб двухлетний ребенок. / В Челябинске разбивают машины топором. / Тело выпавшего из окна челябинца пролежало на улице 2 часа. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»