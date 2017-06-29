Суд заставил челябинскую клинику сменить название

В Челябинске арбитражный суд обязал местный медицинский центр «Формула здоровья» сменить свое наименование.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в роли истца по этому делу выступила одноименная клиника из Екатеринбурга, которая потребовала прекратить пользование данным названием, права на которое принадлежат ей.

Арбитражный суд Челябинской области принял решение удовлетворить иск екатеринбургского ООО «Формула здоровья» в полном объеме. Теперь челябинская компания не может использовать одноименное название, осуществляя деятельность в области здравоохранения.

Как говорится в материалах суда, во время одного из заседаний представитель истца предоставил уведомление Роспатента о принятии возражения против эксплуатации соответствующего товарного знака. В свою очередь, по просьбе ответчика к материалам судебного дела приобщили его свидетельство о регистрации товарного знака. В конце прошлого месяца ответчик также предлагал отложить заседания, ссылаясь на вероятность заключения мирового соглашения.

Кстати, всего неделю тому назад челябинская «Формула здоровья» объявила об изменении названия клиники в Челябинске на «Доктор Ост», пишет «КоммерсантЪ». В сети этот шаг связали с расширением географии ведения бизнеса и выходом на федеральный уровень. При этом, в екатеринбургской «Формуле здоровья» рассказали, что первой требования о смене названия выдвинула именно компания из Челябинска, а после того, как урегулировать спор в досудебном порядке не получилось, клиника из Екатеринбурга решила обратиться в арбитраж и Роспатент.

Челябинск, Олег Кирьянов

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