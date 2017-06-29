В челябинских похоронных войнах в ход пошли ножи и топоры

Передел рынка ритуальных услуг Челябинска дошел до поножовщины и погромов.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня, 29 июня, в полицию обратилась жительница Металлургического района. По словам женщины, кто-то воткнул топор в лобовое стекло принадлежащей ей автомашины «Mitsubishi» топор, а на капоте оставили две красные гвоздики.

По словам источника РИА «Новый День» в правоохранительных органах, это был второй акт разыгравшейся во дворе дома по улице Молодежная погромного спектакля. Чуть ранее на сына владелицы иномарки напал неизвестный с ножом. Молодому человеку удалось увернуться от удара, он отделался лишь порезом на руке.

Что интересно, оба пострадавших работают в сфере ритуальных услуг: сын – на Успенском кладбище, мать – в одной из частных погребальных контор.

Кроме того, по информации источников, сегодня сразу на несколько городских кладбищ наведалась группа молодчиков, попытавшись запугать сотрудников МКУ «Служба городских кладбищ».

Напомним, обострение на рынке погребальных услуг Челябинска началось в пятницу, 23 июня. В тот день административное здание кладбища «Митрофановское» захватили неизвестные. После этого частные погребальные компании (среди них называли ООО «Мемориал-Сервис-1» и ООО «Вечность») начали проводить захоронения без согласования с администрацией муниципального учреждения. При этом, как минимум, одна могила была выкопана за пределами кладбищенской территории.

Представители ритуальных контор объясняют свои действия тем, что МКУ незаконно отказывает им в доступе на кладбища и предоставлении участков для могил.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.06.17

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