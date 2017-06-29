Васильевская свалка в Миассе вновь охвачена огнем

В Миассе снова загорелась Васильевская свалка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже этим утром дым от горящей свалки ветром понесло в направлении района Миасс II и старой части. Неприятный запах почувствовали и жители других районов города, в том числе в Комарово.

«Пахнет каким-то пластиком. Можно себе представить, как удушающий смог накрывает Миасс два, в направлении которого идет ветер», – цитирует «Миасс Online» одну из жительниц Комарово.

Примечательно, что всего пару недель тому назад коммунальщики и пожарные уже занимались ликвидацией довольно серьезного возгорания на этом полигоне твердых бытовых отходов. Тогда к этим работам привлекались даже сотрудники Миасского лесничества. Совместными усилиями удалось устранить риски распространения пламени на лесной массив.

Такие пожары осложняются еще и тем, что пламя может распространяться не только по площади свалки, но и в глубину. По сложности подобные возгорания сравнимы с пожарами торфяников, ликвидация которых требует немало сил, ресурсов и времени.

Челябинск, Олег Кирьянов

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