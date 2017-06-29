Четверг, 29 июня 2017, 17:24 мск

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В Челябинске ФСБ задержала крупную партию героина

В Челябинске ФСБ задержала крупную партию героина

Южноуральские контрразведчики задержали крупную партию героина.

Как сообщили РИА в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, сотрудники регионального управления в сотрудничестве с южноуральским погрануправлением и коллегами из Свердловской области задержали группу наркоторговцев. Подозреваемые пытались передать покупателям крупную партию героина общим весом в 8,5 килограмма.

Наркотики злоумышленники спрятали в грузовом автомобиле «Газель». «На данный момент продолжается проведение следственных и оперативных мероприятий, направленных на выявление других лиц, причастных к совершению этого преступления. Также следователи будут работать над созданием достаточной доказательной базы в отношении подозреваемых. Ответственность за совершенное преступление предусматривает 15-20 лет лишения свободы», – подчеркнули в ведомстве.

Челябинск, Олег Кирьянов

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