Южноуральские коммунальщики похитили 60 миллионов рублей

В Челябинской области открыто уголовное дело по факту хищения коммунальной компанией более 60 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», материалы для открытия уголовного дела были собраны сотрудниками прокуратуры Еманжелинска во время проведения проверка по факту остановки городских котельных до завершения отопительного периода.

Напомним, в этом году ООО «Уралсервис» задолжало газовой компании «НОВАТЭК-Челябинск» за поставленные энергоресурсы более 60 миллионов рублей. Все это стало причиной ограничения подачи газа в семь городских котельных. В итоге без отопления остались порядка 80% еманжелинских социальных учреждений и многоквартирных домов.

В то же время потребители тепла своевременно вносили оплату, что позволило поднять показатели собираемости платежей выше 90-процентной отметки. Полученные средства должностные лица «Уралсервиса» направили на иные цели – на счетах предприятия данные средства отсутствуют, пишет «Первый областной». 27 июня замгубернатора Челябинской области Сергей Шаль провел совещание по поводу этой проблемы, однако представители компании на мероприятие не явились.

По факту хищения денег открыто уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере. Правоохранители рассчитывают довести это дело до суда, чтобы виновные понесли наказание. В противном случае отвечать за долги придется администрации Еманжелинского района.

Челябинск, Олег Кирьянов

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