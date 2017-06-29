Жительница Нагайбакского района стала жертвой Интернет-знакомства

Жительница Нагайбакского района Челябинской области стала жертвой мошенника, с которым познакомилась в социальной сети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ОМВД Нагайбакского района с заявлением о краже накануне обратилась местная жительница. Стражам порядка женщина рассказала, что познакомилась в социальной сети с мужчиной, с которым некоторое время переписывалась и созванивалась. Вероятно, желая устроить свою личную жизнь, 36-летняя гражданка позднее пригласила нового знакомого в гости.

Мужчина, к слову, приехал уже на следующий день после предложения. Пробыв в гостях всего пару дней, он неожиданно исчез, а женщина после ухода гостя обнаружила, что у нее пропали два мобильных телефона и наличные в сумме 6 тысяч рублей.

Стражи порядка по горячим следам отыскали вора – им оказался ранее судимый 32-летний житель Курганской области, сообщает издание «Всходы». Мужчина сразу признался в содеянном, а также пояснил, что представился жертве другим именем, рассказав ей вымышленную историю о себе. На данный момент мужчине предъявлено обвинение в краже, что может грозить ему наказанием в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Челябинск, Олег Кирьянов

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