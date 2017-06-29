Война за Тургояк: жители Миасса потребовали очистить берег от дач бывших вице-губернаторов

Миасские общественники потребовали присвоить озеру Тургояк статус национального парка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идея защиты уникального природного памятника на федеральном уровне обсуждается с середины прошлого столетия. В 1991 году депутаты горсовета Миасса приняли, по сути, судьбоносное решение: заявили о нецелесообразности создания нацпарка с формулировкой «он не будет себя оправдывать». В результате за четверть века берег водоема оказался буквально захвачен бизнесменами и политиками.

По данным членам общественной палаты Миасса Инны Позиной, памятник природы застроили многоэтажными зданиями, закатали в асфальт, обнесли заборами, утыкали банями и пивнушками. Несмотря на запрет, большое количество моторных плавсредств продолжают бороздить акваторию озера, а ближайшие леса планомерно вырубают для дальнейшего освоения земель.

Во время выездного мониторинга общественники зафиксировали горы мусора и вытекающие в озеро сточные воды. В ходе проверки выяснилось, что некоторые арендаторы, лишившиеся пологих подходов к воде, и вовсе взорвали часть скал, чтобы оборудовать искусственные пляжи. А часть берега, по словам общественников, и вовсе захватили представители государственной инспекции маломерных судов, устроив хозяйственный склад.

Огромная антропогенная нагрузка и нависшая над Тургояком угроза разрушения природных ландшафтов побудила местных жителей вновь поднять вопрос о сохранности уникального объекта. Отметим, нормативные акты, призванные защитить озеро от всевозможных посягательств, пока лишь работают против него самого: с 2007 года положение о памятнике природы – озере Тургояк не раз переписывалось в угоду застройщикам и местным предпринимателям, отмечает Позина.

Чтобы улучшить состояние водоема активисты предлагают запустить процедуру отказа в аренде земельных участков на территории охранной зоны Тургояка на основании массы нарушений на уже арендованных землях. «Также необходимо перекрыть шлагбаумом береговую линию от автотранспорта за исключением спецмашин. Кроме того, имеет смысл, поставить вопрос о правомочности выделения земель охранной зоны в частную собственность, я имею ввиду участки Косилова и Сербинова», – отметила представитель миасской общественной палаты.

Напомним, в 2006 году администрация Миасса сдала в аренду заместителю губернатора Челябинской области Игорю Сербинову земельный участок площадью 2,3 тысячи «квадратов» по улице Туристов в поселке Тургояк. С восточной стороны участок граничит с дачей еще одного бывшего вице-губернатора – Андрея Косилова, а также примыкает к береговой зоне водоема. При этом участки наглухо обнесены металлическим забором. Местные жители пожаловались на ограничение доступа к берегу Тургояка в прокуратуру. По итогам проверки надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать Сербинова снести ограждение береговой зоны. Однако рассмотрение дела так и не состоялось. По официальным данным, бывший вице-губернатор разрешил судебный спор, оборудовав забор калиткой в северной части арендованного участка. Но жители Миасса, вскоре решившие прогуляться по берегу Тургояка, так и не сумели подойти к воде: калитка оказалась наглухо закрыта.

Обсуждая проблему экологической безопасности памятника природы в рамках круглого стола, руководитель ОГУ «Особо охраняемые территории Челябинской области» Александр Лагунов в своем выступлении обозначил несколько вариантов выведения Тургояка из кризиса. Среди них: выделение на территории памятника природы условно заповедных зон, регулирование рекреационных нагрузок и перераспределение туристических потоков. Гипотетически возможно и присоединение озера Тургояка к национальному парку «Таганай». Однако в этом случае придется отказаться от любой хозяйственной деятельности в охранной зоне и смириться с жестким режимом использования рекреационных участков, что может повлечь за собой платный вход для туристов. С присвоением нового статута арендаторам участков, помимо прочего, придется раскошелиться на компенсационные выплаты, неминуемо сократится и срок аренды земель. «Но, главное, будущий парк столкнется с резким сопротивлением собственников и арендаторов природоохранной территории, а это будет война», – резюмировал докладчик.

Челябинск, Юлия Димова

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