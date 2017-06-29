Южноуральские школьницы все чаще рожают детей

В Челябинской области еще одна девочка-подросток родила от взрослого мужчины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об очередном случае раннего материнства рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры региона Людмила Елчева.

Приводя данные о количестве преступлений в отношении подростков, она отметила, что на основании проверки, проведенной по обращению сотрудников медучреждения Ленинского района Магнитогорска, возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего горожанина. Мужчину обвинили в половом сношении с не достигшей 14-летнего возраста.

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Отметим, в последнее время на Южном Урале все чаще фиксируются случаи беременности несовершеннолетних. Напомним, в начале июня суд огласил приговор отцу ребенка челябинской школьницы. Скандальная история стала достоянием общественности в сентябре 2016 года, когда сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних заметила округлившийся живот у ученицы шестого класса. Родственники знали о положении девочки, но скрывали. Вскоре выяснилось, что отец ребенка – жених старшей сестры беременной, живший с ними в одной квартире. 7 ноября 2016 года будущего зятя признали виновным в сношении с несовершеннолетней и отправили на три года в колонию строгого режима.

Похожая история произошла в 2015 году с другой южноуральской школьницей. После неоднократных свиданий в дачном домике со взрослым приятелем 13-летняя девочка узнала, что беременна. В женскую консультацию девочка не пошла. В итоге врачи узнали о ее беременности лишь когда она попала в роддом. Впоследствии о случившемся сообщили в правоохранительные органы. Суд приговорил отца ребенка к 1,5 годам лишения свободы.

Не менее шокирующая история произошла в Озерске. Там 12-летняя девочка забеременела от 13-летнего приятеля, играя с ним в родителей. Взрослые узнали о случившемся, когда дочь пожаловалась на плохое самочувствие: ее тошнило, болел живот. Впоследствии гинеколог констатировал у ребенка беременность на приличном сроке.

Еще одна 13-летняя жительница Челябинской области и вовсе забеременела от собственного отчима. По версии следствия, в течение 2015 года мужчина не менее 17 раз надругался над дочерью супруги и угрозами и запугиванием заставил девочку молчать. Вскоре насильника задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело. В феврале 2016 года школьница родила малыша, однако воспитывать ребенка не захотела, оставив его в доме малютки.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 29.06.17

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