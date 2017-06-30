Четырехлетняя челябинка потерялась в лесу

В Челябинске маленькая девочка заблудилась в городском бору.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинской службе спасения, 29 июня к спасателям обратилась местная жительница. Звонившая просила помочь ей отыскать четырехлетнюю внучку. Ребенок без присмотра взрослых играл во дворе частного дома по улице Рубцовская, через дорогу от Челябинского городского бора. Когда пенсионерка вышла на улицу, девочки возле дома уже не было.

К обследованию территории подключились кинологи, однако поиски малышки тут же свернули. Потерявшуюся девочку заметили в лесу прохожие. К этому моменту ребенок уже самостоятельно прошел около пяти километров.

Девочку вывели к памятнику Курчатова, где ее поджидали родители и полицейские.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 30.06.17

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