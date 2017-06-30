Прокуратура выявила многочисленные нарушения в Челябинском зоопарке

В ходе прокурорской проверки в Челябинском зоопарке выявлены многочисленные нарушения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска провело проверку соблюдения законодательства об охране и использовании животного мира МБУК «Зоопарк» при осуществлении содержания животных в неволе, полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства по хранению лекарственных средств для ветеринарного применения. Помещение ветеринарного кабинета, в котором осуществляется хранение лекарственных препаратов, не оборудовано приборами для регистрации параметров воздуха; осуществляется хранение с целью дальнейшего применения ряда лекарственных препаратов с истекшим сроком годности от трех месяцев до трех лет; в помещении ветеринарного кабинета хранятся личные вещи персонала.

Все зоологические парки, располагающие коллекциями диких животных, относятся к категории учреждений повышенной опасности. Работы, связанные с обслуживанием животных, должны производиться специальными сотрудниками зоопарка и при необходимости приглашенными специалистами. Однако руководством и коллективом зоопарка соблюдение правил техники безопасности не обеспечено, отмечено сотрудниками прокуратуры.

Так, на момент проверки внутри вольера с орланами озеленителем зоопарка производились работы по скашиванию травы, что представляло угрозу наступления несчастного случая в результате возможного нападения хищных птиц.

Проверка, проведенная на территории контактного зоопарка, показала, что нормы производственной санитарии в нем не соблюдаются. Бассейн, расположенный в вольере с утками, недостаточно очищается, вода в нем грязная и мутная. Предприятия общественного питания, торговые точки с продуктами питания, связанные с обслуживанием посетителей и сотрудников зоопарка, должны располагаться от объектов с животными на расстоянии 40- 50 метрах. Данные нормы при размещении на территории зоопарка предприятий общественного питания не соблюдаются.

По факту нарушений законодательства при хранении лекарственных средств для ветеринарного применения прокуратурой района в отношении и.о. главного ветеринарного врача возбуждено административное дело, в целях устранения всех выявленных нарушений законодательства директору МБУК «Зоопарк» внесено представление.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.06.17

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