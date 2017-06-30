Житель престижного ЖК в Челябинске открыл стрельбу по соседям

В престижном жилом комплексе Челябинска мужчина открыл стрельбу по футболистам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», драка со стрельбой произошла накануне вечером возле челябинского жилого комплекса «Ньютон».

Как рассказали местные жители в социальных сетях, мужчина открыл стрельбу из пневматической винтовки с третьего этажа жилого дома по улице Татищева. Стрельба якобы велась по людям, играшим во дворе в футбол.

Информация об этом происшествии была опубликована в сообществе жилого комплекса в социальной сети. По словам автора сообщения, стрелявший позднее спустился во двор и устроил драку, пишет «Комсомольская правда». Спустя некоторое время сообщение о происшествии было удалено администрацией сообщества.

В управлении МВД по Челябинской области информацию об этом происшествии подтвердили, однако не стали раскрывать подробностей. В полиции утверждают, что вызов в «Ньютон» действительно поступал, более того, в результате выезда правоохранителями был задержан местный житель. На данный момент проводится проверка и выясняются все обстоятельства инцидента.

Отметим, что когда застройщик только начал продажи в жилом комплексе, квартиры в котором стоили явно выше среднего по рынку, в кампании по продвижению нового микрорайона акцент делался на том, что челябинцам в «Ньютоне» продают не квадратный метры, а стиль жизни.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 30.06.17

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