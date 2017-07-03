Постыдное малодушие взрослых: челябинским школьникам приходится расплачиваться за халатность организаторов ОГЭ

Челябинских девятиклассников вынуждают отвечать за халатность организаторов выпускного экзамена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родители выпускников девятых классов нескольких челябинских школ столкнулись с вопиющим пренебрежением со стороны чиновников, попытавшись разобраться в нестандартной ситуации, возникшей в ходе одного из выпускных экзаменов. О том, как развивалась вся эта истории, поведали родители одного из девятиклассников.

«30 мая они сдавали ОГЭ по русскому языку, – рассказала челябинка. – Все было, как обычно. Экзамен начался своевременно, дети написали работы, сдали. Но когда стали известны результаты, оказалось, что по изложению были выставлены нулевые баллы». Три нуля по изложению заставили удивиться не только родителей, но и учительницу русского языка, преподававшую ребенку в школе: с изложением у выпускника проблем никогда не возникало. Да и само отсутствие хотя бы минимального набора баллов несколько смущало. Тем более что за сочинение тот же подросток получил высший балл. «Как ребенок, написавший сочинение на высший балл, мог не справиться с изложением?» – удивляется челябинка.

Чтобы разобраться в этом вопросе, родители отправились на заседание конфликтной комиссии. Оказалось, что в аналогичной ситуации оказались еще пять выпускников девятых классов из их школы, и все они писали ОГЭ в одной аудитории.

А члены конфликтной комиссии заявили: «Такого изложения не было, был совершенно другой текст». И даже предположили, что дети могли прийти на экзамен со шпаргалкой, с которой и переписали «неправильное» изложение.

Такое предположение возмутило родителей. «Никогда не было случаев, что на какие-то испытания ребенок приходил со шпаргалкой! – восклицает челябинка. – И, уж простите, нужно быть полным идиотом, чтобы, услышав совершенно другое изложение, все равно переписать текст со шпаргалки». Не говоря уже о том, что высказывать свои беспочвенные подозрения и обвинять выпускника в списывании члены конфликтной комиссии не имели никакого права.

В конце концов, члены конфликтной комиссии признались, что впервые сталкиваются с подобной проблемой и решить ее – не в их компетенции. Оговорившись, правда, что есть и альтернатива: полностью пересдать экзамен по русскому языку. Такой вариант родителей, и без того сомневающихся, что казарменные порядки, введенные при сдаче ОГЭ, могут благотворно сказаться на психологическом состоянии ребенка, явно не устроил.

Родители составили коллективное обращение в министерство образования и науки Челябинской области, в котором заявили о категорическом несогласии ни с «нулевыми» оценками за изложение, ни с предложением полной пересдачи экзамена. «Дети соблюдали все правила, всю процедуру. Почему они должны проходить через этот стресс еще раз?!» – возмутились родители.

Однако на встрече в министерстве им категорически заявили: если подобное, действительно, произошло, значит была нарушена процедура проведения экзамена. А в этом случае единственный выход, предлагаемый в соответствующем приказе федерального Минобрнауки, – полная пересдача. Родители вынуждены были отказаться от дальнейшей дискуссии с чиновниками от образования. Благо, конечные оценки за экзамен удовлетворяли и детей, и их родителей.

Но история на этом не закончилась: одна из учителей рассказала о сложившейся ситуации в соцсетях. И тут открылись иные грани проблемы. Прежде всего, ни о каком нарушении процедуры не может быть и речи, отметили комментаторы: все формальные требования были соблюдены. То, что детям поставили диск с другим текстом, – элементарная халатность.

«У нас около 40 тысяч человек ежегодно сдают ОГЭ, – написал заместитель руководитель РЦОИ и зампред конфликтной комиссии Санкт-Петербурга Александр Федосов. – Описанная ситуация редка, но встречается при таких объемах каждый год. Поэтому она штатная для конфликтной комиссии. Участники экзамена, обнаружив подозрительное «обнуление», подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами. Эксперты, привлеченные к работе КК, делают заключение и проверяют работы по тому варианту, которому явно соответствуют детские работы. КК проводит служебное расследование, запрашивая в РЦОИ все необходимые материалы, и обращается в ГЭК с ходатайством об утверждении баллов, выставленных экспертами, привлеченными к работе в КК. ГЭК СПб всегда в таких случаях выступает на стороне детей и утверждает наши рекомендации. Дело длится один-два дня».

Что касается «предположений» членов конфликтной комиссии о возможном использовании шпаргалки, их коллега из Санкт-Петербурга оказался весьма категоричным. «Обвинение в списывании – постыдное малодушие взрослых и непрофессионализм, – заявил педагог. – В современной ГИА действует принцип презумпции невиновности: «не пойман – не списывал». Если чиновники позволили предположить списывание, они обязаны провести служебное расследование и наказать виновных в нарушении процедуры проведения экзамена (взрослых, разумеется). Либо не говорить так...»

Случаи с «перепутанными» изложениями, действительно, возможны, отметил эксперт. Виноваты в путанице могут быть как организаторы пункта проведения экзамена (по словам выпускников-челябинцев, в аудитории едва ли не перед самым началом ОГЭ заменили компьютер, с помощью которого и воспроизводился диск с текстом, предназначенным для изложения), так и сотрудники РЦОИ. Но в любом случае государственная экзаменационная комиссия должна решать вопрос в пользу детей. «Позволю себе общее умозаключение: в конкретном регионе КК, ГЭК и РЦОИ явно не на стороне участников экзамена», – констатировал Александр Федосов.

Родителям же выпускников участники обсуждения (в том числе практикующие адвокаты) посоветовали обратиться в прокуратуру, а если понадобится, то и в суд.

«Новый День» обратился в министерство образования и науки Челябинской области с просьбой прокомментировать ситуацию и объяснить, почему южноуральские чиновники заняли в данном случае не сторону детей, а сторону организаторов. Ответа пока не последовало.

Между тем, по данным источников агентства, после визита к чиновникам родителей выпускников, в адрес школы, где учатся дети (экзамен проводился в другой школе), уже прозвучало «предостережение» регионального минобрнауки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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