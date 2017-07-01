На Южный Урал надвигается шторм

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День», в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, по данным Челябинского гидрометцентра ночью и днем 2 июля в отдельных районах регионе ожидаются грозы, сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра 22-27 метров в секунду.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах энергетики, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП.

Информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований, единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС).

Челябинск, Виктор Елисеев

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