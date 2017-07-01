Во Франции дымящийся НЛО атаковал квадрокоптер

Во Франции квадрокоптер снял на видео шарообразный «дымящийся» НЛО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», небольшой объект был похож на белый шар, горящий таким же светлым пламенем.

НЛО появился в облачном небе, затем резко спикировал вниз, на высокой скорости пролетел возле беспилотника и скрылся вблизи земной поверхности. Видеозапись имеет высокое разрешение, что позволяет достаточно тщательно рассмотреть объект, от которого исходил дым или пар.

После появление видеоролика в интернете среди пользователей разгорелась горячая дискуссия на тему, что же все-таки удалось запечатлеть на камеру дрона. Некоторые предположили, что это некая энергетическая сущность, попавшая в наш мир из параллельного измерения (здесь стоит вспомнить уверенность Константина Циолковского, что на одной из следующих ступеней эволюции люди будут существовать в виде шаробообразных энергетических сгустков). Более мистически настроенные участники обсуждения сочли, что квадрокоптеру удалось снять обычное привидение. Наконец, третьи выразили уверенность, что это беспилотный летательный аппарат, отправленный на Землю представителями инопланетной цивилизации.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.07.17

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