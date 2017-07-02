«А царь-то ненастоящий!»: у предприятия депутата южноуральского парламента хотят отобрать известный бренд

Агрохолдинг из Челябинской области может лишиться раскрученного бренда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания из Костромы обратилась в суд с требованием аннулировать четыре товарных знака «Царь», принадлежащие челябинскому комбинату хлебопродуктов.

В качестве доказательства обоснованности своих претензий истец заявил, что южноуральское предприятие использует торговую марку лишь для части выпускаемого товара (крупы, каши, мука и проч.), но не размещает ее на мясных продуктах. А костромичи намерены под аналогичной маркой выпускать именно мясную продукцию – котлеты.

«Ситуация сложная. Часто бывает так, что правообладатель под торговой маркой выпускает один-два продукта. Полное же использование товарного знака планирует лет через 5-10, – цитирует 31tv юриста комбината хлебопродуктов Сергея Гаврюшкина. – Законодательтво позволяет аннулировать товарный знак за его неиспользование в течение трех лет с момента регистрации в той части, в которой правообладатель не докажет его использование. И на этом могут сыграть прямые конкуренты».

Теперь в Президиуме Суда по интеллектуальным правам РФ юристам челябинского предприятия придется доказать, что комбинат использует этот бренд при помощи дочернего предприятия, которое, среди прочего, производит и мясосодержащие полуфабрикаты. По остальным трем делам данной торговой марки дело будет рассматриваться 18-го июля в Суде по интеллектуальным правам РФ в Москве.

Напомним, комбинат хлебопродуктов входит в Объединение «СоюзПищепром», принадлежащий депутату Законодательного собрания Челябинской области Александру Берестову.

Челябинск, Виктор Елисеев

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