Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили на сутки

В МЧС предупредили южноуральцев о сохраняющейся опасности чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, по данным Челябинского гидрометцентра ночью и днем 3 июля в отдельных районах региона сохраняется опасность гроз, сильных дождей, града, местами крупного, шквалистого усиления ветра до 22-27 метров в секунду.

В связи с этим продолжает сохраняться вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах энергетики, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП.

Информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований, единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.07.17

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