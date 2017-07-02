В Кыштыме таксист уснул за рулем: пострадал пассажир

Молодой южноуралец пострадал в опрокинувшемся такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в 7:25 на улице Садовая в Кыштыме.

Водитель такси на автомобиле «Лада Гранта» вез пассажира на улицу Мамина-Сибиряка. По словам виновника ДТП, он на некоторое время уснул за рулем, въехал на парапет и автомобиль завалился на правый бок, сообщает U24.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 18-летний пассажир такси. Медики диагностировали у него ссадины и порезы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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