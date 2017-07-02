«Битва трансформеров»: в Магнитке трамвай протаранил КамАЗ

В Магнитогорске трамвай на полном ходу протаранил водовоз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в 13:30 на Казачьей переправе в Магнитогорске. О ДТП очевидцы сообщили в социальных сетях.

По словам магнитогорцев, дорожная машина МКУ ДСУ, поворачивая на зеленый сигнал светофора, остановилась на трамвайных путях. В это время трамвай начал движение от остановки. Развив приличную скорость, вагон на полном ходу врезался в КамАЗ.

Судя по опубликованным в социальных сетях фотографиям, дорожная машина достаточно серьезно пострадала. Виновным в ДТП очевидцы называют водителя трамвая, добавляя, что в момент столкновения пассажиров в нем не было. «Просто битва трансформеров», – иронизируют некоторые магнитогорцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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