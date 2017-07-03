Два челябинца пострадали в ДТП с участием маршрутки

Маршрутка свалилась на бок после столкновения в центре Челябинска.
Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД города, авария произошла сегодня около 3:00 на пересечении улиц Доватора и Воровского.
Маршрутный микроавтобус столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир ВАЗа. Мужчин госпитализировали в расположенную неподалеку ГКБ №1.
Водитель маршрутки не пострадал. Пассажиров в микроавтобусе в момент столкновения не было.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 03.07.17
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