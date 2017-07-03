Двухлетняя челябинка выпала из окна пятого этажа

Двухлетняя девочка упала из окна пятого этажа на северо-западе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городского УМВД, ЧП произошло вечером 2 июля в одном из домов по Комсомольскому проспекту.

По предварительной информации, оставшись ненадолго без присмотра взрослых, малышка выпала в открытое окно пятого этажа.

В настоящее время девочка в тяжелом состоянии находится. У ребенка диагностированы травма головы, разрыв селезенки и перелом бедра. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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