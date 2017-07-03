«Маньяку с ЧТЗ» огласили приговор

В Челябинске суд вынес приговор серийному насильнику-педофилу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, 36-летний южноуралец признан виновным в 22 преступлениях – изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера, разбойных нападениях и угрозах убийством. Потерпевшими от его действий признаны 8 человек, 3 из них – несовершеннолетние.

Напомним, свое первое нападение насильник совершил в апреле 2014 года в центре Челябинска, на улице Сони Кривой. Пострадавшей стала взрослая девушка. После этого он перенес свою активность в Тракторозаводский район. Жертвами педофила становились девочки 12-14 лет. Преступник нападал на них преимущественно в темное время суток и насиловал, угрожая ножом.

Во время очередной попытки надругаться над 18-летней девушкой, выглядевшей младше своего возраста, преступника едва не задержали проходившие мимо парни. Тогда злоумышленник пырнул ножом одного из заступников и сбежал. После этого педофил на некоторое время затаился.

О возвращении маньяка горожане заговорили в августе 2016 года. Именно тогда на детской площадке по улице Худякова неизвестный мужчина познакомился с 7-летней девочкой, заманил за гаражи и там надругался. Перед этим незнакомец выискивал жертву на северо-востоке города, однако там его спугнули прохожие.

После этого маньяк с ЧТЗ, как его окрестили челябинцы, попытался улететь в Таджикистан, однако 3 сентября был задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

В отношении подозреваемого в особо тяжких преступлениях, ранее судимого за убийство, возбудили уголовное дело.

После утверждения обвинительного заключения материалы передали в Тракторозаводский районный суд.

Сегодня обвиняемого в серии нападений на жительниц Челябинска приговорили к 23 годам 3 месяцам лишения свободы.

Как уточнили в суде, первые 5 лет маньяк с ЧТЗ проведет в тюрьме, остальное наказание – в колонии особого режима. Кроме того, осужденному выписан штраф в размере 150 тысяч рублей, также назначено амбулаторное лечение и наблюдение у психиатра.

Челябинск, Юлия Димова

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