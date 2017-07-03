Детский сад южноуральского ЗАТО заплатит 50 тысяч за сломанный позвоночник воспитанницы

Семья из Снежинска отсудила компенсацию за перелом позвоночника дочери.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Снежинского городского суда, с одного из дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Снежинск будет взыскано возмещение морального вреда, нанесенного воспитаннице детского сада.

В суде установлено, что в начале февраля 2017 года во время вечерней прогулки, оставшись без внимания воспитателя, воспитанница детского сада, поднимаясь по спортивной конструкции, не удержалась и упала на земл. В результате девочка получила телесные повреждения: травматический неосложненный компрессионный перелом 7 и 8 грудных позвонков. Ребенка доставили в отделение травматологии и ортопедии Челябинской областной детской клинической больницы, где дошкольнице зафиксировали позвоночник с помощью корсета. Затем с середины февраля до конца апреля она амбулаторно наблюдалась у детского врача-хирурга и врача-травматолога-ортопеда.

Родители девочки потребовали взыскать с образовательного учреждения 80 тысяч рублей в возмещение морального вреда, причиненного ребенку. Однако заведующаяч детским садом, хотя и не отрицала вины учреждения, сочла размер компенсации чрезмерно завышенным.

В результате прений суд принял решение частично удовлетворить иск жителей Снежинска, обязав дошкольное учреждение выплатить компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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