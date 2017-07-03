Понедельник, 3 июля 2017, 11:29 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

Детский сад южноуральского ЗАТО заплатит 50 тысяч за сломанный позвоночник воспитанницы

Детский сад южноуральского ЗАТО заплатит 50 тысяч за сломанный позвоночник воспитанницы

Семья из Снежинска отсудила компенсацию за перелом позвоночника дочери.

Как сообщили РИА в пресс-службе Снежинского городского суда, с одного из дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Снежинск будет взыскано возмещение морального вреда, нанесенного воспитаннице детского сада.

В суде установлено, что в начале февраля 2017 года во время вечерней прогулки, оставшись без внимания воспитателя, воспитанница детского сада, поднимаясь по спортивной конструкции, не удержалась и упала на земл. В результате девочка получила телесные повреждения: травматический неосложненный компрессионный перелом 7 и 8 грудных позвонков. Ребенка доставили в отделение травматологии и ортопедии Челябинской областной детской клинической больницы, где дошкольнице зафиксировали позвоночник с помощью корсета. Затем с середины февраля до конца апреля она амбулаторно наблюдалась у детского врача-хирурга и врача-травматолога-ортопеда.

Родители девочки потребовали взыскать с образовательного учреждения 80 тысяч рублей в возмещение морального вреда, причиненного ребенку. Однако заведующаяч детским садом, хотя и не отрицала вины учреждения, сочла размер компенсации чрезмерно завышенным.

В результате прений суд принял решение частично удовлетворить иск жителей Снежинска, обязав дошкольное учреждение выплатить компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.07.17

«Маньяку с ЧТЗ» огласили приговор. / Двухлетняя челябинка выпала из окна пятого этажа. / На южноуральском озере затонула лодка с детьми, семеро погибли.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

В Миассе началось бегство чиновников: вице-мэр, начальник управления и военком подали в отставку

Челябинский наркоман терроризировал дальнобойщиков

Южноуральского депутата, пьяным сбившего пешехода, лишили мандата

Челябинка погибла в обвалившейся траншее
Все новости