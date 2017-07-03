Понедельник, 3 июля 2017, 11:30 мск

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Южноуральская школьница пропала, сев в маршрутку

Южноуральская школьница пропала, сев в маршрутку

В Магнитогорске почти неделю ищут подростка.

Как сообщили РИА в поисковом отряде «Легион-Спас», 16-летняя девушка пропала по дороге к родственникам. 28 июня Мария села в маршрутку №48 и исчезла.

Телефон пропавшей отключен.

Родители подростка обратились в полицию.

Приметы разыскиваемой: рост 168 сантиметров, глаза карие, волосы темные, ниже плеч, нос горбинкой. Была одета в черные лосины и черную футболку, цветная накидка сверху. На ногах розовые с белым кроссовки.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении девушки, просят сообщать по телефонам 8-908-576-47-33, 8-963-094-50-85 либо по номеру «02».

Челябинск, Юлия Димова

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