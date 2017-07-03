Понедельник, 3 июля 2017, 11:30 мск

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Челябинка погибла в обвалившейся траншее

Челябинка погибла в обвалившейся траншее

Жительница Челябинска была погребена в двухметровой траншее.

Как сообщили РИА в пресс-центре Челябинской городской службы спасения, трагедия произошла 2 июля во дворе частного дома поселка Першино Металлургического района.

По сообщению очевидцев, 46-летняя женщина спустилась с траншею глубиной 2 метра за лопатой. В этот момент на нее обрушился большой пласт земли. Пострадавшая получила травмы не совместимые с жизнью.

На место происшествие съехались все экстренные службы. Прибывшие спасатели извлекли труп челябинки. После этого к работе приступили сотрудники полиции. Им предстоит выяснить причины происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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