Южноуральского депутата, пьяным сбившего пешехода, лишили мандата

Депутата Верхнееуфалейского городского собрания, устроившего пьяное ДТП за 2 месяца до выборов, лишили мандата после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, нежелание депутатов Верхнеуфалейского парламента соблюдать требования законодательства обнаружилось в ходе проверки надзорного ведомства.

Напомним, в ДТП Павел Рябов, бывший тогда кандидатом в депутаты, попал 30 июня 2015 года. Управляя автомобилем «Форд» в состоянии алкогольного опьянения, он сбил девушку, перебегавшую дорогу по нерегуляруемому пешеходному переходу. В итоге она получила тяжелые травмы.

На выборах в городское собрание, состоявшихся 13 сентября 2015 года, г-н Рябов одержал победу. А 17 февраля 2017 года Павел Рябов был осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии – поселении, с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года 8 месяцев. Апелляционным постановлением от 2 мая приговор Верхнеуфалейского городского суда оставлен без изменения.

Однако после вступления в силу приговора суда, Собранием депутатов Верхнеуфалейского городского округа каких-либо решений в отношении депутата Рябова не принималось, в связи с чем, прокурором города было внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

В результате муниципальный парламент принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов Верхнеуфалейского городского округа пятого созыва Рябова в связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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