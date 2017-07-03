Челябинский наркоман терроризировал дальнобойщиков

В Челябинске вынесли приговор вымогателю денег у иностранных водителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, 20-летний житель областного центра признан виновным в двух эпизодах вымогательства. Первый случай произошел 10 мая на трассе Челябинск – Троицк. Молодой человек, состоящий на учете у нарколога, подъехал к припаркованным рядом с заправкой тягачам МАЗ и МАН. Выйдя из машины, автомобилист потребовал с водителей по 2 тысячи рублей «за проезд по дорогам Челябинской области». Дальнобойщики отказались платить незнакомцу, тот в ответ начал угрожать им, что разобьет фары, стекла и порежет покрышки грузовиков.

Решив, что ущерб от порчи имущества будет намного выше, чем «квота» за проезд, мужчины передали челябинцу 4 тысячи рублей.

Аналогичным образом рэкетир получил деньги от водителя грузовика, припаркованного на Троицком тракте: вымогатель забрал у дальнобойщика 4 тысячи рублей и скрылся. Пострадавший обратился в полицию. Вскоре преступника задержали.

В отношении мужчины завели уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ.

Суд приговорил челябинца к 1,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Челябинск, Юлия Димова

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