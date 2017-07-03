Понедельник, 3 июля 2017, 11:30 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

В Миассе началось бегство чиновников: вице-мэр, начальник управления и военком подали в отставку

В Миассе началось бегство чиновников: вице-мэр, начальник управления и военком подали в отставку

Сразу три чиновников Миасса покидают свои должности.

Как сообщили РИА в пресс-службе мэрии Миасса, 3 июля покинули свои посты заместитель главы города по социальным вопросам Дмитрий Кирсанов, начальник управления образования Владислав Васильченко и военный комиссар города Сергей Васильев.

Об увольнениях объявил на аппаратном совещании глава Миасса Геннадий Васьков. Пока стало известно, что исполнять обязанности вице-мэра будет занимавшая до этого должность начальника управления социальной защиты Елена Липовая. Остальные кресла пока вакантны.

Напомним, 20 июня в мэрии Миасса, в том числе в кабинете главы города, прошли обыски. Позднее следственное управление СКР по Челябинской области заявило о возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий при отчуждении земельных участков.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.07.17

Челябинский наркоман терроризировал дальнобойщиков. / Южноуральского депутата, пьяным сбившего пешехода, лишили мандата. / Челябинка погибла в обвалившейся траншее.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

Челябинский наркоман терроризировал дальнобойщиков

Южноуральского депутата, пьяным сбившего пешехода, лишили мандата

Челябинка погибла в обвалившейся траншее

Южноуральская школьница пропала, сев в маршрутку
Все новости