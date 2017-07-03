В Миассе началось бегство чиновников: вице-мэр, начальник управления и военком подали в отставку

Сразу три чиновников Миасса покидают свои должности.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Миасса, 3 июля покинули свои посты заместитель главы города по социальным вопросам Дмитрий Кирсанов, начальник управления образования Владислав Васильченко и военный комиссар города Сергей Васильев.
Об увольнениях объявил на аппаратном совещании глава Миасса Геннадий Васьков. Пока стало известно, что исполнять обязанности вице-мэра будет занимавшая до этого должность начальника управления социальной защиты Елена Липовая. Остальные кресла пока вакантны.
Напомним, 20 июня в мэрии Миасса, в том числе в кабинете главы города, прошли обыски. Позднее следственное управление СКР по Челябинской области заявило о возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий при отчуждении земельных участков.
Челябинск, Виктор Елисеев
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