В Челябинске переплюнули предельный индекс повышения тарифов на «коммуналку»

Челябинск вошел в число городов-миллионников, не сумевших сдержать рост тарифов ЖКХ выше предельного индекса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск вошел в число 12 городов-миллионников России, где превышены предельные индексы роста тарифов на основные жилищно-коммунальные услуги. Таковы результаты исследования повышения тарифов в 15 городах-миллионниках, проведенного специалистами Института проблем естественных монополий.

Помимо столицы Южного Урала, в тарифный анти-рейтинг вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новогород, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград.

Челябинск подвело водоснабжение. Так, при «пределе» в 3,9%, тариф на горячее водоснабжение в областном центре вырос с 1 июля на 5,7%. Еще выше темпы роста у холодного водоснабжения и водоотведения – на 15,6% и 15% соответственно. Отметим, что столь резкое повышение тарифа произошло на фоне начатых мэрией конкурсных процедур по передаче частному инвестору в концессию МУП ПОВВ, отвечающего как раз за организацию холодного водоснабжения и водоотведения в Челябинске и Копейске.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.07.17

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