Живодеры в Челябинске отрезают котам хвосты и лапы

В Челябинске распоясавшиеся живодеры измываются над кошками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Центрального района Челябинска не на шутку взволнованы появлением на улицах кошек с отрезанными хвостами.

Как сообщают в социальных сетях неравнодушные граждане, на данный момент было замечено три покалеченных кем-то животных, которые живут во дворе 65-го дома по улице Сони Кривой.

По некоторым данным, неизвестные живодеры отрубили хвост котенку и двум взрослым кошкам, причем раны у всех покалеченных животных свежие. Есть подозрение, что этим занимаются дети. Жильцы даже собрались подавать заявление в полицию, чтобы остановить этот ужас и наказать виновных.

На этих выходных по указанному адресу приезжали зоозащитники, однако им не удалось отыскать пострадавших кошек. Вероятнее всего, животные прячутся в подвалах. Напомним, не так давно в социальной сети также публиковались фотографии хвостов и лап животных, которые были найдены отрубленными в районе улицы Молодогвардейцев, неподалеку от больницы скорой помощи.

Челябинск, Олег Кирьянов

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