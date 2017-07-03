В двух десятках южноуральских детсадов работали «пиратские» медкабинеты

Медкабинеты в детсадах Сатки работали без лицензии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, нарушения законодательства сотрудники надзорного ведомства выявили в 19 дошкольных образовательных учреждениях Челябинской области.

По результатам прокурорской проверки было установлено, что в Саткинском муниципальном районе в 19 дошкольных учреждениях нарушались требования закона «Об образовании» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан». Так, в детских садах отсутствовали лицензии на медицинскую деятельность. Кроме тогоо, указанные учреждения не оснастили свои медицинские кабинеты соответствующим оборудованием, отвечающим требованиям стандарта оснащения, что препятствует оказанию нормальной первичной медицинской помощи и получению самих лицензий.

В соответствии с выявленными нарушениями руководству территориального управления образования прокуратурой внесено представление. Рассмотрение акта реагирования и устранение указанных нарушений прокуратура взяла на контроль.

Челябинск, Олег Кирьянов

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