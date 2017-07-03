Экс-губернатора Челябинской области оставили под арестом

Cуд отклонил жалобу на заочный арест бывшего южноуральского губернатора Михаила Юревича.

Как уже сообщал «Новый День», 24 мая Свердловский областной суд заочно арестовал бывшего высокопоставленного чиновника по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, а также подстрекательстве и клевете, сроком на два месяца.

Напомним, Юревичу инкриминируют получение взяток от бывшего министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко на общую сумму 26 миллионов рублей и челябинских предпринимателей в размере не менее 3,4 миллиарда рублей. По версии следователей, деньги Михаил Юревич получал за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство представителей. В ходе следствия по подозрению в посредничестве также был задержан, а затем арестован директор Московского представительства филиала ОАО «Макфа», помощник депутата Госдумы Андрей Чуркин.

Впоследствии адвокаты экс-губернатора направили в президиум Свердловского облсуда апелляционную жалобу, настаивая на изменении подзащитному меры пресечения и снятии ареста с его имущества. Ранее Центральный районный суд Челябинска арестовал 8 банковских счетов и 8 объектов недвижимости, принадлежащих Юревичу.

Изучив материалы дела, судья кассационной группы не выявил процессуальных нарушений, в итоге оставил жалобу на заочное заключение экс-губернатора под стражу без удовлетворения.

Добавим, по официальным данным, Юревич до сих пор остается на лечении в Лондоне.

Челябинск, Юлия Димова

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