Нелегальная остановка мешает работать челябинским пожарным

Маршрутчики встали на дороге челябинских пожарных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже не первый год напротив пожарной части №5 на улице Горького действует стихийно образовавшаяся здесь остановка городских маршруток. На тесной площадке напротив пожарной части ежедневно останавливаются маршрутки для посадки и высадки пассажиров

Как рассказал начальник части Евгений Чугунов, еще около трех лет тому назад сотрудники МЧС обращались в районную администрацию с просьбой помочь в решении этого вопроса, ведь огромное количество граждан и транспортных средств создает помехи пожарным во время выезда по вызову. В администрации объяснили, что ранее именно на этом месте находилась остановка, но сегодня официально ее здесь больше нет. Впрочем, чиновники тогда же пообещали заняться решением вопроса, но воз и ныне там.

«Проблема для нас действительно важная. Каждый день на нашей территории стоит большое количество людей, которые ждут свою маршрутку, сами автобусы останавливаются в ряд, что создает помехи для пожарных автомобилей, спешащих на вызов», – цитирует «Вечерний Челябинск» г-на Чугунова. По словам пожарного, водителям маршруток огнеборцы неоднократно пытались объяснить, почему останавливаться здесь – плохая идея. Однако эти разговоры не принесли никаких плодов: «маршрутчики» игнорируют все просьбы пожарных. Не менее безответственно ведут себя и сами горожане, ожидающие здесь своих автобусов. Они, к примеру, могут просто не пропустить спецтехнику во время выезда на вызов или возвращения с него.

Челябинск, Олег Кирьянов

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