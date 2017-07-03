Странные юристы выуживают у магнитогорских пенсионеров деньги и пенсионные дела

На магнитогорское отделение ПФР обрушился вал заявлений с просьбой выдать дубликат пенсионного дела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение последних двух месяцев к специалистам магнитогорского городского управления Пенсионного фонда обратились около 90 горожан с заявлениями о предоставлении дубликата пенсионного дела и нормативных актов, на основании которых осуществляется начисление пенсий.

Сотрудников фонда смутил тот факт, что граждане обращаются в ведомство как-то централизованно. Более того, все они приносят заявления на заранее отпечатанных бланках, в которые просто вписывают свои инициалы.

По некоторым данным, в Магнитогорске появилась организация, якобы предлагающая горожанам в суде отстоять их права. В самой организации пенсионеров убеждают в том, что ПФР их обманывает, не доплачивая пенсию, неправильно ее начисляя. На этом же фоне представители компании предлагают через суд увеличить суммы начислений. Граждане охотно верят в эти аргументы. Как пишет «Магнитогорский рабочий», за бланк заявления с каждого гражданина здесь взимают 200 рублей платы, а когда люди приносят свои пенсионные дела – приходится заплатить еще 600 рублей на услуги юристов.

По словам начальник городского управления ПФР Любови Штейн, по всем запрашиваемым пенсионным делам были проведены дополнительные проверки на предмет правильности начисления пенсионных выплат и соответствия законодательству. Никаких ошибок специалисты фонда при этом не выявили. Кроме того, пересчет пенсии производится на основании обстоятельств, дающих право на увеличение размера выплат. Для этого потребуется предоставить в фонд ряд документов.

Для чего именно неизвестные дельцы решили получить в свое распоряжение копии пенсионных дел горожан с их личными данными, остается лишь гадать. В связи с этим в Пенсионном фонде подчеркивают, что вместо передачи своих дел с личными данными представителям сомнительных организаций, лучше обратиться к специалистам клиентской службы фонда по месту жительства, которые помогут прояснить любые волнующие граждан вопросы.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 03.07.17

Нелегальная остановка мешает работать челябинским пожарным. / Экс-губернатора Челябинской области оставили под арестом. / В двух десятках южноуральских детсадов работали «пиратские» медкабинеты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»