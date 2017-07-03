СКР завел дело по факту смерти многодетной матери во время родов в Челябинской области

По факту гибели жительницы Сатки во время родов возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла в роддоме Сатки в 17 мая этого года. В тот день во время родов скончалась многодетная 38-летняя мать.

Причиной смерти женщины предварительно был назван геморрагический шок, развившийся на фоне острой потери крови. У погибшей осталось еще семеро детей, в том числе и новорожденный Кирилл, воспитанием которого займется отец – гражданский супруг погибшей.

По факту гибели пациентки была проведена доследственная проверка. В настоящее время СКР возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Следователи намерены ответить на вопрос, не могли ли привести к гибели женщины действия либо бездействие врачей.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 03.07.17

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