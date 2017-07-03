Челябинский завод оштрафовали за испорченный воздух

Челябинское предприятие наказали за неучтенные выбросы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, нарушения природоохранного законодательства вскрылись в ходе проверки работы ООО «Челябинский завод коагулянтов». Установлено, что организация, не имея разрешения на выбросы вредных веществ и не проводя мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду, загрязняла воздух отходами промышленного производства.

За несоблюдение экологических требований и выбросы без разрешения в отношении юридического лица возбуждено два административных дела. По итогам их рассмотрения предприятию выписан штраф в размере 200 тысяч рублей.

Руководителю завода внесено представление об устранении нарушений закона и принятии незамедлительных мер по защите атмосферного воздуха.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования поставлено на контроль.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 03.07.17

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