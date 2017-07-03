В Челябинске еще один ребенок выпал из окна: мальчик погиб

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти 3-летнего мальчика в результате падения из окна квартиры.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, сотрудники ведомства выясняют обстоятельства падения трехлетнего челябинца из окна пятого этажа. Ребенок скончался в одной из больниц города.

Мальчика привезли от одного из домов Металлургического района с травмами, характерными для падения с высоты. По предварительным данным, ребенок остался без внимания взрослых и выпал из окна пятого этажа. На окне была москитная сетка, уточняют следователи.

Отметим, что с наступлением тепла на Южном Урале участились несчастные случаи, связанные с падение детей из окон. Как правило, всегда в таких случаях фигурируют москитные сетки. В последнее время ЧП происходят едва ли не каждый день. Так, 18 июня трехлетний мальчик упал из окна дома по улице Пети Калмыкова в Металлургическом районе Челябинска. 29 июня двухлетний мальчик разбился насмерть, выпав из окна девятого этажа дома по улице Шагольская.

2 июля из окна пятого этажа дома по Комсомольскому проспекту выпала двухлетняя девочка. С тяжелыми травмами ребенка доставили в больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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